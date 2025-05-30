Усик – Дюбуа 2: претендент на пояс украинца выступил с обвинениями

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организацией (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) считает срыв своего февральского боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) спланированной акцией. По убеждению новозеландца, британец фальшиво сослался на болезнь и не вышел на ринг, чтобы подраться с Александром Усиком (23-0, 14 КО), который владеет полноценным титулом WBO.

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Об этом Паркер заявил в интервью SunSport. 33-летний боксер из Окленда подчеркнул, что промоутеры его подставили, когда лишили возможность подраться с Дюбуа за полноценный пояс Международной федерации бокса (IBF) в угоду поединку британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира.

"Меня просто поставили в неприятное положение. В этом не должно быть сомнений. Я имею в виду, что мы должны поверить Дюбуа на слово, что он заболел. Он не чувствовал себя в хорошей форме и отказался от боя. Но это все фигня. Ведь Усик тогда всю неделю вызывал его на ринг, а потом Дюбуа отказался от боя со мной. А теперь они устраивают этот грандиозный бой", – сказал Паркер.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь сам британец указал на особенность украинцев.

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