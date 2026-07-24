Ущерб на 295 млн грн: экс-глава украинского футбола задержан в Словакии. Готовится его экстрадиция

Генеральная прокуратура Украины готовит экстрадицию в страну бывшего главы национальной футбольной федерации Андрея Павелко, которого обвиняют в финансовых махинациях. Функционер был задержан в Словакии, куда он сбежал после того, как провел несколько месяцев в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, не называя фамилии спортивного чиновника, однако УНН пишет, что речь идет именно о Павелко. Он отметил, что экс-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) был объявлен в международный розыск, что и помогло его задержать.

"По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали лишь на бумаге. Деньги были выведены, а УАФ и ее региональные отделения понесли многомиллионные убытки. Мы и впредь будем возвращать в Украину тех, кто годами считал, что за границей можно скрыться от закона. Время, расстояние, другая страна или новая жизнь не отменяют ответственности", – прокомментировал Кравченко.

Отметим, что Павелко был объявлен в международный розыск в феврале нынешнего года. До этого Министерство внутренних дел Украины внесло экс-функционера в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Следствие инкриминирует Павелко преступления, предусмотренные частью 5 статьи 191 и частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах, а также о служебном подлоге.

Эти обвинения связаны с делом о строительстве предприятия по производству искусственного футбольного покрытия в Кропивницком.

Напомним, что в 2018 году правоохранительные органы открыли сразу четыре уголовных производства с целью расследования деятельности завода УАФ по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и возможного незаконного обогащения через предприятие руководства национальной ассоциации во главе с Павелко. 16 июня 2023 года Андрей Павелко был арестован.

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