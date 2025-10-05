Экс-президент ФФУ Павелко получил подозрение в совершении уголовного правонарушения. Все подробности скандала

Национальная полиция Украины объявила о вручении подозрения бывшему президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко. Ему вменяют присвоение и растрату имущества Федерации футбола Украины (ФФУ - ныне УАФ), а также организацию составления заведомо ложных официальных документов в составе группы лиц.

По версии следствия, всё началось в мае 2015 года — тогда у Павелко возник умысел на незаконное завладение средствами, которые поступали ФФУ от УЕФА и проходили через банковский счёт офшорной компании Newport Management LTD.

В ходе досудебного расследования комиссионная судебно-экономическая экспертная оценка установила размер ущерба для ФФУ в 9,32 млн евро — около 253,5 млн гривен по курсу НБУ на 1 декабря 2016 года.

Следствие считает, что для реализации плана Павелко привлёк соучастников — среди названных в подозрении фигурируют Владимир Генинсон, Юрий Записоцкий, Евгения Сагайдак и Катерина Краснокутская — а также "не менее 25 человек", которые подготовляли, подписывали и заверяли печатями инвойсы от имени нерезидентов и обеспечивали перечисления средств на счета иностранных компаний.

Механика, описанная в подозрении, сводилась к следующему — на основании подготовленных инвойсов ФФУ перечисляла деньги за товары и услуги, которые фактически не поступали и не соответствовали уставным целям федерации.

В инвойсах фигурировали, в частности, элитные сорта чая (≈ 375 тыс. евро), кофе (≈ 1,129 млн евро), протеин (≈ 260 тыс. евро), морепродукты (≈ 525,7 тыс. евро), транспортные услуги (≈ 1,6 млн евро), а также оборудование и освещение — суммарно ≈ 4,3 млн евро (в том числе светильники ≈ 2,634 млн евро, электрооборудование ≈ 714 тыс. евро, подшипники ≈ 80 тыс. евро). По версии следствия, именно за счёт таких переводов в 2015–2016 годах было выведено порядка 9,3 млн евро.

Следствие подчёркивает, что компания Newport с 2002 по 2016 год по агентской договорённости получала для ФФУ средства от УЕФА. При этом руководство Newport, по убеждению следствия, не считалось причастным к разработанной схеме и якобы лишь выполняло условия договора.

Ранее, ещё в октябре 2022 года, подозрения в рамках того же или смежного производства были объявлены Записоцкому и Сагайдак. В апреле журналист Константин Андріюк сообщил, что Павелко выехал за пределы Украины, ссылаясь на состояние здоровья — инвалидность.

Нынешняя стадия — вручение подозрения — последовала на фоне процессуальных сроков: в судебной ухвале от 14 августа 2025 года отмечалось, что на тот момент в производстве осталось около трёх месяцев и шести дней досудебного расследования, после чего могли последовать следующие сценарии — направление обвинительного акта в суд, ходотайство об освобождении от уголовной ответственности прокурором или закрытие производства.

Павелко и его защита традиционно отрицают вину и говорят о политизированности дела. В ближайшие месяцы ожидается решение о дальнейших процессуальных шагах. Позиция защиты по делу на момент подготовки материала в открытых источниках отсутствовала.

Напомним, что в 2018 году правоохранительные органы открыли сразу 4 уголовных производства с целью расследования деятельности завода УАФ по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и возможного незаконного обогащения через предприятие руководства Национальной ассоциации во главе с Павелко. 16 июня 2023-го Андрей Павелко был арестован.

