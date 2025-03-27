УПЛ выходит на решающий этап. Кто достоин выйти в еврокубки от Украины

Украинская Премьер-лига выходит на решающую прямую. Матчи сборной уже сыграны, еврокубки нашим не мешают. Начинается новая борьба за 4 дефицитных места Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Но кто может претендовать на столь малое количество выгодных позиций в таблице? И выгодно ли это украинской ассоциации? Разбирался OBOZ.UA.

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Представительство Украины минимальное, а стартовые этапы – очень низкие

Наша максимальная заявка уменьшилась – можем послать всего 4 клуба. В этом сезоне мы внезапно прошли тест-драйв такой функции, когда в еврокубки вышли 5 команд, но "Днепр-1" снялся с соревнований и вместо него никого не позволили дозаявить. В следующий раз 4 клуба это будет уже максимально разрешенное количество: 1 в ЛЧ, 1 в ЛЕ, 2 в ЛК. Первые матчи с участием украинских клубов, как и ранее, увидим уже в середине июля - 10-го и 17-го числа.

В Лигу чемпиона попадает только одна команда – победитель Украинской Премьер-лиги. Представитель стартует со второго этапа и должен пройти трех соперников в общую группу. Во время предварительного плей-офф все еще можно вылететь в турнир ниже классом, поэтому переходы в ЛЕ или ЛК не исключены.

Всего лишь одна команда квалифицируется в Лигу Европы – в первый раунд отбора! Обычно это обладатель Кубка Украины, но если это будет победитель УПЛ, то тогда в ЛЕ возьмут серебряного призера чемпионата. Как пишет УАФ, команда из второго по статусу соревнования может попасть даже в группу ЛК, но для этого нужно преодолеть три раунда Лиги Европы.

И последний – третий по силе турнир – Лига конференций, куда попадут 2 украинских команды. Это должны быть 2-е и 3-е места таблицы УПЛ. Все еще будет зависеть от результатов Кубка. Эти две команды будут стартовать во втором квалифай-раунде ЛК. Здесь, равно как и в ЛЧ, нужно преодолеть трех соперников, чтобы получить путевку в Этап лиги. Во всех европейских лигах будет снова по 36 участников, но количество туров разное: в ЛК их 6, в других – по 8.

Жеребьевка ЛЧ пройдет 18 июня, а вот первых матчей придется подождать; они запланированы аж на 20-е числа июля. Ранее станет известен путь команды в ЛЕ: жеребьевка 17 июня, первый матч – 10 июля. Лига конференций стартует в одну неделю с ЛЧ.

Кто на Лигу чемпионов?

Пока главный претендент – киевское "Динамо". На зимнюю паузу столичный клуб шел лидером, имея солидный отрыв от всех преследователей. Сейчас киевляне второй клуб УПЛ по голам на матч, лидер по результативности и защитным действиям, а еще самая дисциплинированная команда чемпионата. Вот только во второй половине сезона команда Шовковского растеряла всё преимущество в таблице: за 4 матча только 2 победы и две потери очков на ровном месте - против "Зари" и "Ворсклы". Киевляне пропускают 3 матча подряд, а в последний раз забивали более трех мячей еще "Александрии". 8 очков за 4 матча – конкурент видит это и не спит.

"В первую очередь, игрокам нужно разобраться с их отношением. В первых двух матчах года все было нормально, был результат, и, возможно, игроки где-то начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо больше любить не себя в футболе, а футбол в себе. Мы проанализируем эти матчи и будем делать выводы" - Александр Шовковский, главный тренер ФК "Динамо"

Пока единственный клуб, способный навязать борьбу за первую строчку, - идущая очень близко "Александрия". За те же 4 матча команда Ротаня взяла 9 очков и максимально сократила разрыв. Единственный проигрыш был от "Шахтера", поэтому потенциал александрийцев понятен. В атаке к Филиппову прибавится еще и Гуцуляк – после гола за сборную ждем от него второго дыхания. Конечно, есть киевский конкурент Ванат, который тоже забивал Бельгии. Между собой команды уже не будут играть; при равенстве очков, преимущество в таблице будет за бело-синими. Это еще один довод в их пользу для позиции выхода в Лигу чемпионов. Увидеть "Александрию" в ЛЧ – интересно, но судьба первого места находится в руках самих команд. А еще – Классического, которое сыграют через месяц. В любом случае, представитель будет стартовать именно со 2-го квалифай-раунда.

Конкуренция за Кубок Украины

Наша ассоциация упустила возможность прямого выхода в Лигу Европы, но путевку получает победитель Кубка. В четвертьфинале - 6 команд УПЛ, "Александрия" снова будет играть с "Шахтером". На стадии полуфинала из лидеров таблицы только две команды будут претендовать на трофей (если "Динамо" пройдет "Верес"). Словом, попасть во второй по силе турнир сможет даже середняк таблицы. Хорошо ли это для Украины? Не очень. Сила нашего чемпионата мала, мы видели это по масштабным провалам клубов еще во время квалификации в еврокубки. "Заря" или современные "Карпаты" давно не были на международной арене, ровенчане и криворожцы должны обновить состав для хорошего выступления. Ближе к маю каждый будет понимать, что нужно сделать.

Но здесь возможен еще один вариант – "Динамо" возьмет и чемпионат, и Кубок. Тогда киевляне освободят квоту ЛЕ для второго места УПЛ. На сегодняшний день это те же александрийцы. Клуб трижды играл в Лиге Европы, все неудачно.

Лига конференций – самый реальный шанс для наших клубов

Это вариант для "Шахтера" (в случае проигрыша в Кубке). А значит, и ближайший путь к групповому этапу еврокубков и, в целом, к международному титулу впервые за долгое время. Если в ЛЧ нам удалось победить "Брест", то с более слабыми командами Европы будет попроще. Подняться к первой строчке горнякам нереально, 10 очков отставания и текущие потери побед на ровном месте. Поэтому Лига конференций – их турнир следующего сезона.

Кто еще составит компанию? Вот здесь спряталась большая интрига. В прошлом году была заруба в последнем туре, когда на 2 позиции ЛК претендовали "Днепр-1", "Рух" и "Полесье". Две последние команды в этом году идут по тому же сценарию, но к ним присоединятся еще немало клубов. Возьмем вариант, при котором это будет 3 и 4 места. Пока рано говорить, кто их займет, 9 туров до конца чемпионата. Но уже видно, что это не только житомиряне и львовяне, а еще "Верес", "Кривбасс" или "ЛНЗ". Почти у всех до конца розыгрыша есть очные встречи, поэтому конкуренция за столь малое количество мест Лиги конференций подогревает просмотр нашего чемпионата.

8 клубов от Украины претендуют на еврокубки. Три турнира, всего 4 места и огромная ответственность – нужно решить немало игровых и командных моментов, чтобы за следующие 2 месяца отстоять свое право на возвращение в Европу или возможный дебют в новой для себя среде. Для фанатов это интрига, для нейтрального зрителя – любопытство. За всего 9 туров каждому из претендентов нужно доказать, что именно его участие будет выгодно и для ассоциации, и для украинского футбола.