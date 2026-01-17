Умер президент-миллиардер знаменитого итальянского футбольного клуба

В возрасте 76 лет скончался владелец и президент футбольного клуба "Фиорентина" Рокко Коммиссо, пишет Reuters. Миллиардер умер 16 января 2026 года, его смерть стала тяжелой утратой как для итальянского футбола, так и для всего спортивного сообщества.

О причинах смерти официально не сообщается. Коммиссо до последнего оставался активно вовлечен в жизнь клуба, курировал инфраструктурные проекты и стратегическое развитие "Фиорентины", а его имя в последние годы стало неотделимо от возрождения флорентийской команды. В клубе и футбольном мире выражают соболезнования семье бизнесмена и болельщикам "фиалок".

Рокко Коммиссо родился в Италии, но в подростковом возрасте эмигрировал в США, где сделал карьеру в бизнесе и стал основателем телекоммуникационной компании Mediacom. Связь с футболом сопровождала его всю жизнь: в молодости он выступал за университетскую команду Колумбийского университета и позже активно поддерживал развитие футбольных программ в США.

В 2017 году Коммиссо стал владельцем легендарного клуба "Нью-Йорк Космос", фактически спасая его от исчезновения в период финансового кризиса. Он открыто выступал за развитие футбола в Северной Америке и нередко вступал в резкие публичные споры с футбольными чиновниками, отстаивая идею более открытой и конкурентной системы.

Ключевым этапом его футбольной биографии стала покупка "Фиорентины" летом 2019 года. Коммиссо вложил сотни миллионов долларов в клуб, сделал ставку на долгосрочное развитие и инфраструктуру, а в 2023 году при нем был открыт современный тренировочный комплекс Viola Park.

Для болельщиков "Фиорентины" он остался президентом, при котором клуб получил стабильность, амбиции и новое будущее.

