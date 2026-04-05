Луческу введен в кому

80-летний Мирча Луческу находится в критическом состоянии после резкого ухудшения здоровья. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому для стабилизации жизненных функций, пишет румынский журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Х.

Тренеру стало плохо в конце марта во время тренировочного сбора сборной Румынии. 3 апреля он перенес острый инфаркт миокарда в больнице, когда готовился к выписке.

5 апреля состояние специалиста резко ухудшилось из-за тяжелой аритмии. Организм перестал реагировать на стандартное лечение, после чего медики Университетской клиники Бухареста перевели пациента в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Сообщается, что состояние оценивается как критическое. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

По данным Рошу, главный тренер ПАОК Разван Луческу должен вылететь в Бухарест в ближайшее время после матча своей команды против "Панатинаикоса".

2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии после поражения в плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года.

