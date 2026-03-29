Остановка сердца? Луческу без сознания увезли в реанимацию с тренировки сборной

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу потерял сознание во время подготовки национальной команды и был срочно доставлен в больницу. Как сообщает A bola, его состояние стабилизировано, однако рассматривается версия остановки сердца.

80-летний специалист был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо во время технического совещания перед тренировкой. Медицинский штаб оказал первую помощь на месте, после чего на вызов прибыли две бригады экстренной службы, которые доставили специалиста в больницу Бухареста для дополнительного обследования и наблюдения.

В федерации сообщили, что состояние тренера на данный момент оценивается как стабильное. При этом источники организации допускают, что причиной инцидента могла стать остановка сердца.

На фоне произошедшего вероятность поездки Луческу со сборной в Словакию остается крайне низкой. Команда должна вылететь вечером, однако ожидается, что делегация отправится без наставника.

Ранее специалист неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В начале года он проходил лечение, а в феврале обращался за дополнительной медицинской консультацией за границей. Перед стыковыми матчами он также заявлял, что находится не в оптимальной форме и допускал уход с поста при наличии альтернативы.

В федерации отметили, что шокированы произошедшим и продолжают следить за состоянием тренера.

Мирча Луческу — один из самых титулованных футбольных тренеров в мире, легенда румынского и украинского футбола. По состоянию на март 2026 года он является главным тренером сборной Румынии и самым старшим наставником национальной сборной в истории футбола.

Основные этапы биографии:

Ранние годы и карьера игрока: Родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. Большую часть игровой карьеры провел в бухарестском "Динамо" (1963–1977), где стал шестикратным чемпионом Румынии. Был капитаном сборной Румынии на ЧМ-1970.

Начало тренерского пути: Карьеру тренера начал в 1979 году как играющий тренер клуба "Корвинул". Уже в 36 лет возглавил сборную Румынии (1981–1986), выведя ее на Евро-1984.

Работа в Европе: Работал в Италии с "Пизой", "Брешией", "Реджаной" и миланским "Интером". Также имел успешные периоды в Турции, где выигрывал чемпионат с "Галатасараем" (и Суперкубок УЕФА-2000) и "Бешикташем".

Эпоха в "Шахтере" (2004–2016): Самый успешный период в карьере. За 12 лет в Донецке Луческу получил 22 трофея, включая 8 титулов чемпиона Украины и Кубок УЕФА 2009 года.

Дальнейшая карьера: После "Шахтера" тренировал питерский "Зенит" и сборную Турции. В 2020 году неожиданно возглавил киевское "Динамо", с которым в первом же сезоне выиграл "золотой требл" (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины), став первым тренером, который выигрывал УПЛ с обоими грандами.

Возвращение в сборную: В августе 2024 года снова стал главным тренером сборной Румынии, подписав контракт до 2026 года.

Главные достижения:

Входит в топ-3 самых титулованных тренеров в истории (более 35 трофеев).

Самый титулованный тренер в истории независимой Украины (25 трофеев с украинскими клубами).

Образование: Окончил Бухарестскую академию экономических наук, владеет многими иностранными языками.

