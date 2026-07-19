Впервые в истории футбола! Матч Франции и Англии за третье место ЧМ-2026 завершился с уникальным счетом. Видео

Сборная Англии по футболу впервые завоевала "бронзу" чемпионата мира, обыграв Францию в матче за третье место на ЧМ-2026. Встреча в Майами завершилась со счетом 6:4 и стала самой результативной в истории поединков за "бронзовые" медали мирового первенства.

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На стадионе "Хард Рок Стэдиум" англичане практически решили исход встречи еще до перерыва. Уже на 3-й минуте счет открыл Деклан Райс, затем отличился Эзри Конса, а Букайо Сака оформил дубль на 37-й и 45+1 минутах, отправив команды на перерыв при счете 4:0.

После отдыха французы едва не спасли матч. Килиан Мбаппе сократил отставание на 48-й минуте, затем забил Брэдли Баркола, а на 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сделал счет 4:3.

Развязка наступила в концовке. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти и оформил хет-трик. Уже в компенсированное время Усман Дембеле вновь сократил разницу до минимума, однако на 90+8 минуте Джуд Беллингем забил шестой мяч Англии и установил окончательный счет 6:4.

Для английской сборной эта победа стала исторической. Команда впервые завоевала "бронзу" чемпионата мира. Ранее англичане дважды останавливались в шаге от медалей, заняв четвертое место на турнирах 1990 и 2018 годов.

Еще одно достижение установил Мбаппе. Благодаря двум голам в матче с Англией француз довел количество мячей на чемпионатах мира до 22 и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Лионеля Месси.

Как сообщал OBOZ.UA, финал ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля 2026 года. Главный матч турнира Испания – Аргентина начнется в 22:00 по киевскому времени.

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