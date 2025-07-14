Лидер сборной Украины Илья Забарный действительно выдвинул жесткое условие французскому "Пари Сен-Жермен", который продолжает работать над трансфером футболиста. Наш соотечественник потребовал от руководства парижан, чтобы команда избавилась от российского вратаря Матвея Сафонова.

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Об этом информирует проект "ТаТоТаке" на своем YouTube-канале, называя представителя РФ "хвостатой обезьяной". По данным журналистов, в ПСЖ согласились выполнить это условие – если Забарный окажется в Париже, Сафонова отправят в другую команду.

При этом действующие победители Лиги чемпионов никак не могут договориться с английским "Борнмутом" о сумме компенсации за украинца. ПСЖ предложил 60 миллионов евро и бонусы, однако "вишни" отклонили этот запрос, настаивая на сумме в 70 млн.

Столько за Забарного готов заплатить "Ньюкасл", что полностью устраивает "Борнмут". Теперь решение будет зависеть от самого футболиста, который ранее согласовал с ПСЖ условия личного пятилетнего контракта.

Стоит отметить, что киевское "Динамо", воспитанником которого является Забарный, получит 20% от суммы перепродажи, а также 5% за воспитание игрока.

Как сообщал OBOZ.UA, в России потребовали от Ильи Забарного руководствоваться кремлевским пропагандистским нарративом о "единстве народов" Украины и РФ и перестать добиваться от ПСЖ продажи Матвея Сафонова.

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