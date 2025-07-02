'Мы один народ, все это знают'. В России потребовали от футболиста сборной Украины 'это понять' перед трансфером в ПСЖ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере украинского защитника Ильи Забарного в парижский ПСЖ и ситуации с российским вратарём Матвеем Сафоновым. Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов может продать Сафонова ради покупки Забарного, который сейчас играет за английский "Борнмут".

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По мнению Колоскова, многое зависит от самого Забарного, который, несмотря на политический контекст, не отказался от перехода.

"Руководители ПСЖ не объявляли официально, что если придёт Забарный, то Сафонов уйдёт. Я не исключаю, что здесь разум победит, и Забарный сосредоточится на профессиональной деятельности. Мы один народ, все это знают, все об этом говорят. Забарный это тоже должен понять", — подчеркнул Колосков в интервью ТАСС.

Заявление Колоскова вызвало ехидную реакцию в соцсетях, где пользователи высмеяли тезис о "едином народе". Даже российские болельщики раскритиковали такое утверждение, отмечая различия в языке, менталитете и исторических событиях.

"Мы один народ", хоть и языки разные, и менталитет. Интересно, шведы говорят датчанам, что они с ними один народ? Или словенцы хорватам?", – написал один из юзеров. Его поддержали другие комментаторы, напоминавшие о сложных отношениях между сербами и хорватами, а также указывавшие, что подобные заявления сегодня вызывают много споров и далеко не все разделяют эту точку зрения.

Многие напомнили о реальных политических разногласиях и подчеркнули, что утверждение "мы один народ" в нынешних условиях воспринимается многими как спорное и даже болезненное.

Как сообщал OBOZ.UA, Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования. По словам функционера, представителей РФ допустят к турнирам только после окончания войны.

Отметим, что "Пари Сен-Жермен" все еще не может закрыть сделку по трансферу лидера сборной Украины Ильи Забарного. Парижане продолжают вести переговоры с английским "Борнмутом", однако тот не собирается менять свои требования.

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