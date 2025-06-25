С учетом трансфера украинского футболиста: ПСЖ выгоняет российского вратаря

Будущее голкипера сборной России Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен" оказалось под угрозой на фоне возможного перехода украинского защитника Ильи Забарного. Руководство французского клуба опасается конфликта в раздевалке на фоне войны в Украине и не исключает расставания с 26-летним россиянином.

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По данным Sport24, в Париже рассматривают как продажу Сафонова, так и вариант с арендой. Окончательное решение будет принято после завершения переговоров с Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил контракт и выдвинул клубу ряд условий, включая повышение зарплаты. Если итальянец уйдет, ПСЖ может искать нового основного вратаря — это может оставить Сафонова без места в составе.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара" и провел 17 матчей в дебютном сезоне. Он стал обладателем Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом" по поводу трансфера Ильи Забарного оказались в тупике — английский клуб отклонил предложение в 65 миллионов евро. При этом сам украинский защитник уже согласовал с парижанами условия личного контракта. Ожидается, что он подпишет пятилетнее соглашение с чемпионом Франции.

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