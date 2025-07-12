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Назван клуб, который прямо сейчас готов купить украинского футболиста за 70 млн евро

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,6 т.
Назван клуб, который прямо сейчас готов купить украинского футболиста за 70 млн евро

В борьбу за одного из самых перспективных защитников Европы  Илью Забарного серьезно включился английский "Ньюкасл". Как сообщает "Динамо Инсайд" со ссылкой на источники в клубе, именно "сороки" первыми согласились удовлетворить финансовые требования "Борнмута" и готовы заплатить за украинца 70 миллионов евро уже сейчас.

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Назван клуб, который прямо сейчас готов купить украинского футболиста за 70 млн евро

В отличие от парижского ПСЖ, где переговоры зашли в тупик из-за суммы трансфера, "Ньюкасл" действует оперативно. Главный тренер Эдди Хау и руководство клуба считают 22-летнего защитника важным элементом будущего состава и не хотят упустить момент. Впрочем, конкуренция за Забарного только начинается — в гонку за него готовятся включиться ещё два участника Лиги чемпионов из АПЛ.

Назван клуб, который прямо сейчас готов купить украинского футболиста за 70 млн евро

Хотя ранее сам футболист отдавал предпочтение ПСЖ, амбициозный проект "Ньюкасла" с участием в еврокубках и солидной финансовой поддержкой может изменить его мнение.

Стоит отметить, что киевское "Динамо", воспитанником которого является Забарный, получит 20% от суммы перепродажи. Если переход состоится за озвученные 70 млн евро, украинский клуб заработает 14 млн. С учётом суммы первого трансфера (22,7 млн), общая прибыль киевлян составит 36,7 млн евро. 

Назван клуб, который прямо сейчас готов купить украинского футболиста за 70 млн евро

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