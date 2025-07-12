Назван клуб, который прямо сейчас готов купить украинского футболиста за 70 млн евро

В борьбу за одного из самых перспективных защитников Европы Илью Забарного серьезно включился английский "Ньюкасл". Как сообщает "Динамо Инсайд" со ссылкой на источники в клубе, именно "сороки" первыми согласились удовлетворить финансовые требования "Борнмута" и готовы заплатить за украинца 70 миллионов евро уже сейчас.

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В отличие от парижского ПСЖ, где переговоры зашли в тупик из-за суммы трансфера, "Ньюкасл" действует оперативно. Главный тренер Эдди Хау и руководство клуба считают 22-летнего защитника важным элементом будущего состава и не хотят упустить момент. Впрочем, конкуренция за Забарного только начинается — в гонку за него готовятся включиться ещё два участника Лиги чемпионов из АПЛ.

Хотя ранее сам футболист отдавал предпочтение ПСЖ, амбициозный проект "Ньюкасла" с участием в еврокубках и солидной финансовой поддержкой может изменить его мнение.

Стоит отметить, что киевское "Динамо", воспитанником которого является Забарный, получит 20% от суммы перепродажи. Если переход состоится за озвученные 70 млн евро, украинский клуб заработает 14 млн. С учётом суммы первого трансфера (22,7 млн), общая прибыль киевлян составит 36,7 млн евро.

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