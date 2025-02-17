Украинцы за границей: Ткаченко выиграл Кубок Германии, Ковляр набрал 30 очков в матче Кубка Литвы

Игроки сборной Украины по баскетболу провели свои последние матчи перед началом сбора национальной команды в Риге, в большинстве получив положительные эмоции.

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"Миттельдойчер" впервые в своей истории выиграл Кубок Германии – после сенсационной победы в полуфинале над "Баварией" в финале команда победила "Бамберг" 97:87. Иван Ткаченко в финальном матче сыграл 18 минут, набрал 7 очков (1/2 двухочковых, 1/1 трехочковых, 2/4 штрафных), собрал 6 подборов, сделал 1 передачу, 1 перехват, 1 блок-шот при 3 фолах.

В матче за третье место Кубка Литвы "Литкабелис" обыграл "Вулвз" 100:91. Лучшим в матче стал Александр Ковляр, сыгравший 28 минут, набравший 30 очков (7/9 двухочковых, 3/4 трехочковых, 7/10 штрафных), сделал 3 подбора, 7 передач, 1 перехват при 2 фолах и 2 потерях (РЕ 38).

Добавим, что в Кубке Румынии победу одержал "Волунтари", возглавляемый наставником сборной Айнарсом Багатскисом. В финале "Волунтари" обыграл лидера чемпионата Румынии "Орадю" 93:83.

В Латвийско-эстонской лиге "Валмиера" одержала победу над Латвийским университетом 98:67. Ростислав Новицкий провел на площадке 14 минут, набрал 4 очка (1/2 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора при 2 потерях и 5 фолах.

В третьем дивизионе Испании "Мелилья" уступила "Касе" 87 со счетом 72:80. Павел Крутоус перед приездом в сборную сыграл 33 минуты, набрал 22 очка (3/4 двухочковых, 5/5 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата при 3 фолах. Сергей Павлов отыграл 19 минут, набрал 2 очка (1/5 двухочковых), сделал 3 подбора, 2 перехвата при 1 потере и 2 фолах.

Во втором дивизионе Польши "Жешув" проиграл "Политехнике Опольской" 77:93. Александр Мишула провел на площадке 33 минуты, набрал 21 очко (4/6 двухочковых, 3/12 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 3 подбора, 2 передачи при 3 фолах и 4 потерях.

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