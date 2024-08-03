Украинцы на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 3 августа

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в субботу, 3 августа, состоится очередной соревновательный день. Будут разыграны 27 комплектов наград в 16 видах спорта.

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Украинцы будут бороться за медали в четырех дисциплинах: шоссейных велогонках, фехтовании, где команда саблисток вместе с Ольгой Харлан начнет турнир боем против итальянок, спортивной гимнастике и легкой атлетике. В последней Марина Бех-Романчук попробует стать призеркой Игр в тройном прыжке.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЦЕВ 3 АВГУСТА НА ОИ-2024

10:00. Стрельба. Скит, квалификация, день 1 (ж) – Ирина Маловичко.

12:00. Шоссейные велогонки. Групповая гонка, финал (м) – Анатолий Будяк.

12:30. Плавание. 1500м вольным стилем, квалификация (м) – Михаил Романчук.

14:00. Фехтование. Командная сабля, 1/4 финала (ж) – Украина – Италия.

16:30. Гребной слалом. Экстрим-слалом (ж) Раунд 1 – Виктория Ус.

16:30. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, финал (м) – Илья Ковтун.

18:16. Спортивная гимнастика. Конь, финал (м) – Олег Верняев.

21:20. Тройной прыжок, финал (ж) – Марина Бех-Романчук.

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский боксер Александр Хижняк разгромил бразильского соперника и вышел в полуфинал Олимипиады-2024, гарантировав себе как минимум бронзовую награду.

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