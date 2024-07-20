Где бесплатно смотреть Олимпиаду-2024. Все подробности трансляций в Украине

В Париже в пятницу, 26 июля, стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры. За 16 дней зрители увидят выступления спортсменов в 32 дисциплинах, где будет разыграно 329 комплектов наград.

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Украину в столице Франции будут представлять 142 спортсмена в 22 видах спорта. Это будет восьмое подряд участие страны в летних Олимпийских играх в постсоветскую эпоху и первое после вторжения России в Украину в 2022 году.

Наибольшее представительство "желто-синих" будет в легкой атлетике (25). На втором месте идет футбол (18) и 9 украинских атлетов будут выступать в стрибках в воду.

В Украине Олимпиада официально будет показана на платформе "Суспильне.Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

Первой трансляцией из Парижа-2024 станет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака – он состоится 24 июля в 20:00. Торжественная церемония открытия состоится в пятницу 26 июля и начнется в 20:30 по киевскому времени.

На сайте "Суспильне.Спорт" будут доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований Олимпиады-2024 с украинским комментатором, что будет расширять количество контента на телеканалах.

Ежедневно будут выходить информационно-аналитические студии по Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года. Также на Youtube-канале будет ежедневно выходить дайджест главных событий соревновательного дня.

На прошлых Олимпийских игра в Токио нашу страну представляли 157 спортсменов в 25 видах спорта. Сборная Украины завоевала лишь одну золотую медаль в борьбе (Жан Беленюк). Это стало худшим показателем за всю историю выступлений нашей команды на летних Играх.

Самой драматичной потерей "золота" стало шокирующее поражение нашего боксера Александра Хижняка. 26-летний полтавчанин уверенно лидировал после 2 раундов, но проиграл сенсационным нокаутом.

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