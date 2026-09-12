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"Украинцы это поймут". Самая красивая легкоатлетка Украины сделала признание после произошедшего на Абсолютном чемпионате мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Спортсменка дала откровенное интервью
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Юлия Левченко, которую считают самой красивой спортсменкой страны, рассказала, что после завершения сезона отправилась в Италию, но перед этим смогла провести время дома. Украинская прыгунья призналась, что в Украине чувствует себя увереннее и безопаснее, чем за границей.

"Дома я чувствую себя увереннее и безопаснее, чем за границей. Украинцы это поймут", – сказала 28-летняя уроженка Бахмута в комментарии для "Суспільне Спорт".

Юлия Левченко

Спортсменка рассказала, что после первого блока соревнований ей понадобилось время для отдыха и перезагрузки. Дома она тренировалась с тренером и восстанавливалась после насыщенного периода сезона.

На Абсолютном чемпионате мира в Будапеште Левченко заняла шестое место. Украинка преодолела высоту 1,86 м, после чего не справилась с планкой на 1,91 м и завершила выступление.

Левченко (справа)

При этом результат Левченко не стал для нее главным итогом турнира. После возвращения к соревнованиям спортсменка отметила свое состояние и возможность вновь почувствовать уверенность в себе.

Левченко также положительно оценила формат дебютного Абсолютного чемпионата мира. По ее словам, соревнования проходили динамично, участниц было относительно немного, поэтому долго ждать своих попыток не приходилось.

Магучих и Левченко (справа)

Украинка назвала турнир одним из лучших по ощущениям и отметила, что для возвращения к прежнему уровню ей не хватило количества прыжков в текущем сезоне. При этом она осталась довольна шестым местом и самой борьбой за позицию среди лучших.

Для Левченко этот сезон стал новым опытом после возвращения к соревнованиям.

"Это новый опыт для меня. На самом деле очень классный сезон. Я рада, что благодаря тому, что смогла показать до травмы, оказалась здесь и имела возможность соревноваться с девочками и чувствовать уверенность в том, что могу вернуться к своей форме", - сказала украинка.

Юлия Левченко

Как сообщал OBOZ.UA, победу в Будапеште одержала Ярослава Магучих. Она стала первой в истории победительницей Абсолютного чемпионата мира в женских прыжках в высоту.

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