"Украинцы это поймут". Самая красивая легкоатлетка Украины сделала признание после произошедшего на Абсолютном чемпионате мира

Юлия Левченко, которую считают самой красивой спортсменкой страны, рассказала, что после завершения сезона отправилась в Италию, но перед этим смогла провести время дома. Украинская прыгунья призналась, что в Украине чувствует себя увереннее и безопаснее, чем за границей.

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"Дома я чувствую себя увереннее и безопаснее, чем за границей. Украинцы это поймут", – сказала 28-летняя уроженка Бахмута в комментарии для "Суспільне Спорт".

Спортсменка рассказала, что после первого блока соревнований ей понадобилось время для отдыха и перезагрузки. Дома она тренировалась с тренером и восстанавливалась после насыщенного периода сезона.

На Абсолютном чемпионате мира в Будапеште Левченко заняла шестое место. Украинка преодолела высоту 1,86 м, после чего не справилась с планкой на 1,91 м и завершила выступление.

При этом результат Левченко не стал для нее главным итогом турнира. После возвращения к соревнованиям спортсменка отметила свое состояние и возможность вновь почувствовать уверенность в себе.

Левченко также положительно оценила формат дебютного Абсолютного чемпионата мира. По ее словам, соревнования проходили динамично, участниц было относительно немного, поэтому долго ждать своих попыток не приходилось.

Украинка назвала турнир одним из лучших по ощущениям и отметила, что для возвращения к прежнему уровню ей не хватило количества прыжков в текущем сезоне. При этом она осталась довольна шестым местом и самой борьбой за позицию среди лучших.

Для Левченко этот сезон стал новым опытом после возвращения к соревнованиям.

"Это новый опыт для меня. На самом деле очень классный сезон. Я рада, что благодаря тому, что смогла показать до травмы, оказалась здесь и имела возможность соревноваться с девочками и чувствовать уверенность в том, что могу вернуться к своей форме", - сказала украинка.

Как сообщал OBOZ.UA, победу в Будапеште одержала Ярослава Магучих. Она стала первой в истории победительницей Абсолютного чемпионата мира в женских прыжках в высоту.

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