Украинскому чемпиону на Универсиаде отказались включать гимн Украины, и это оказалось правильно. Видео

Украинский легкоатлет Михаил Кохан угодил в курьезную ситуацию на Универисаде, которая с 16 по 27 июля проходит в Рейнско-Рурском регионе Германии. 24-летний уроженец Запорожья занял первое место в секторе метания молота, но ему не включили гимн Украины.

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Услышав вместо "Ще не вмерла Украина" первые аккорды студенческого гимна "Гаудеамус" Михаил запаниковал и стал показывать жестами, что это не та мелодия. Стоявший за ним на пьедестале почета итальянец Джорджио Оливьери пояснил украинцу, что это старая традиция Универсиад: тут победителям не включают их гимны.

Кохан, осознав весь конфуз покраснел и молча дослушал композицию до конца.

Позже у себя в соцсетях наш соотечественник посмеялся над собой, выложив небольшое видео со случившимся. В комментарии к нему прибежали другие украинские спортсмены.

Отметим, что Кохан в борьбе за "золото" Универсиады-2025 в напряжённой борьбе обошёл основного соперника немца Мерлина Гуммеля всего на 7 сантиметров, установив свой лучший результат июля — 77.10 м.

Кохан начал финал вторым, уступая лидеру, но вышел вперёд после четвёртой попытки. Гуммель не смог улучшить результат, трижды ошибившись в концовке. Для Кохана это восьмая победа в сезоне и четвёртое "золото" Украины на Универсиаде, первое — в лёгкой атлетике. Украина сохраняет победную серию в этом виде спорта с 2011 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня Кохан выиграл чемпионат Европы-2025 по лёгкой атлетике, который проходил в Мадриде, установив при этом исторический результат. Его бросок на 81,66 метра стал лучшим среди украинцев за последние 21 год.

Ранее призер Олимпийских игр в Париже-2024 и Евроигр в Польше-2023 Михаил Кохан в интервью OBOZ.UA рассказал, как встретил полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года.

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