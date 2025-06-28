Впервые за 21 год! Украина с рекордом завоевала 'золото' на чемпионате Европы по легкой атлетике. Видео

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал "золото" на командном чемпионате Европы-2025 по лёгкой атлетике, который проходит в Мадриде, установив при этом исторический результат. Его бросок на 81,66 метра стал лучшим среди украинцев за последние 21 год.

Видео дня

Для 23-летнего бронзового призёра Олимпиады-2024 это было второе выступление на командном Евро – в 2023 году он уже побеждал, но тогда без личного рекорда. На этот раз Кохан блеснул в четвёртой попытке, превзойдя все свои предыдущие достижения.

Именно такой результат последний раз фиксировался у украинцев ещё в мае 2004 года, когда 81,66 м метнул Александр Крикун.

Таким образом, Кохан повторил лучший результат Крикуна и разделил с ним девятое место в историческом списке метателей молота Украины. Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Андрей Скварук, обладатель "серебра" чемпионата мира 1997 года: в 2002 году он отправил снаряд на 82,62 м и до сих пор удерживает сразу семь позиций в национальном топ-10.

Отметим, что в первый день соревнований сборная Украины завоевала три медали. Михаил Кохан принес команде "золото" в метании молота, установив лучший результат в карьере и рекорд страны за последние 21 год. Александр Погорилко стал вторым в беге на 400 метров, обновив национальный рекорд, а Владислав Шепелев взял "бронзу" в тройном прыжке, показав личный рекорд.

Ранее призер Олимпийских игр в Париже-2024 и Евроигр в Польше-2023 Михаил Кохан в интервью OBOZ.UA рассказал, как встретил полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года. Его мама оставалась под взрывами в Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!