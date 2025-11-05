Украинского фигуриста-чемпиона, отказавшегося выступать за Украину и сбежавшего из страны, настигла карма за границей

Украинский фигурист Фёдор Кулиш, завоевавший для Латвии вторую путёвку на Олимпийские игры в мужском одиночном катании, пока не может претендовать на паспорт страны из-за недостаточного владения латышским языком, сообщает журнал Sporta Avīze. По данным издания, 20-уроженец Киева живет в Латвии три с половиной года, тренируется в клубе Kristal Ice и проходит индивидуальные занятия по языку, однако его знания всё ещё не соответствуют требованиям.

Генеральный секретарь Латвийской ассоциации фигурного катания Анна Бельевича пояснила, что у фигуриста есть преподаватель дважды в неделю и ежедневные курсы, однако прогресс идёт медленнее, чем требуется: "Он учится: два раза в неделю у него частный преподаватель, а курсы даже каждый день. Он силён в фигурном катании, но не так силён в изучении языков", сказала она изданию.

По информации LTV1, заявление о гражданстве уже подано в Сейм и может быть рассмотрено на следующей неделе. Генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Райтис Кеселис отметил, что спортсмен способен получить гражданство даже в день открытия Игр, если процесс пойдёт без задержек, при этом конкуренцию за вторую олимпийскую квоту в случае отказа Кулишу может составить Кирилл Коркач, которому остаётся выполнить технический минимум.

Кулиш выступает за Латвию с сезона 2023/24 и на чемпионате мира занял 24-е место, обеспечив стране исторический результат: ранее латвийские фигуристы не получали две олимпийские лицензии в мужском одиночном катании. Федор надеется успеть получить латвийское гражданство и выступить под флагом этой страны на Олимпиаде-2026.

В июне 2023 года члены президиума Украинской федерации фигурного катания обвинили руководителей Даниля Амирханова и Анастасию Макарову в подделке протокола заседания, чтобы внедрить положение, позволяющее спортсменам выступать за другие страны.

Это вызвало возмущение среди членов федерации и спортсменов, поскольку на фоне войны и гибели украинцев руководство пыталось превратить федерацию в "перевалочную базу" для вывоза мужчин за границу. Первым воспользовался этой возможностью именно Фёдор Кулиш, сбежавший в Латвию.

