Украинского чемпиона мира сняли с этапа Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой-2026

Украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный не выступит на шестом, заключительном перед ОИ-2026 этапе Кубка мира. 34-летний уроженец Тернопольщины пропустит все гонки в чешском Новом Месте, которые состоятся 22-25 января.

Видео дня

Вторая часть сезона Кубка мира стартует 8–11 января в Оберхофе, после чего соревнования пройдут в Рупольдинге.

Пидручный после этапа в Рупольдинге отправится на индивидуальный подготовительный сбор к Олимпиаде под руководством Юрая Санитры. По этой причине он не войдет в заявку команды на чешский этап Кубка мира, передает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на главного тренера мужской сборной Надежды Беловой.

По отдельной программе с Санитрой Пидручный работает уже второй сезон. В 2025 году к этой группе подготовки присоединился Тарас Лесюк, который, в отличие от лидера сборной, планируется к старту в Нове-Место и продолжит борьбу за место в олимпийском составе.

Также в Нове-Место возможность выступить на уровне Кубка мира могут получить биатлонисты второй команды, которые сейчас соревнуются в Кубке IBU. При этом часть спортсменов основного состава, в зависимости от результатов этапов в Оберхофе и Рупольдинге, будет направлена на предолимпийский сбор.

В прошлом сезоне именно в Нове-Место мужская сборная Украины впервые за пять лет поднялась на подиум в эстафете Кубка мира, заняв третье место. Для Пидручного Олимпийские игры 2026 года в Антхольце должны стать четвертыми в карьере, а его лучшими личными результатами на Играх остаются 13-е места в спринте и гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!