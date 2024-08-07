Украинского борца будут 'ремонтировать' врачи перед финалом Олимпиады-2024

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов серьезно травмировался в полуфинале Олимпийских игр 2024. В матче в весовой категории до 67 кг против Хасрата Джафарова из Азербайджана 25-летний спортсмен из Николаева едва не лишилися глаза.

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Тренер Владимир Шацких рассказал, что перед предстоящим финалом Насибову предстоит посетить врачей.

"Мы дали согласие чтобы ему откачали [жидкость над глазом], потому что Парвиз ним [глазом] уже не видит, а до завтра ситуация еще может ухудшиться. Чем ударили? Показалось, что головой, а может и локоть, потому что там в борьбе все что может летать... У него и нос перебит, поэтому сейчас его врачи подремонтируют и, думаю, что завтра все должно быть хорошо", – заявил Шацких.

Наставник добавил, что Парвиз отразился на характере.

"Как всегда, хотя многие критики говорили, что он финал Токио был неожиданностью, но здесь он еще раз всем доказал, что заслуживает финала Олимпийских игр", – подытожил Владимир Владимирович.

Напомним, что в полуфинал Насибов вышел в совершенно фантастическом стиле. Наш соотечественник сотворил нереальный камбэк в поединке против Амантура Исмаилова из Кыргызстана – 7:6.

Финал против иранца Саида Эсмаили Лейвеси состоится 8 августа. Это будет 9-й поединок на ковре B.

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