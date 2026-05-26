Украинский клуб отказался выступать в УПЛ и был исключен

Львовский "Рух" не сыграет в следующем сезоне Украинской премьер-лиги после официального обращения клуба в УПЛ. Решение об исключении команды из состава участников чемпионата сезона-2025/26 было принято на Общем собрании участников лиги.

УПЛ сообщила, что клуб подал заявление с просьбой исключить главную команду из соревнований. Участники собрания поддержали эту инициативу.

По итогам сезона "Рух" занял 14-е место и должен был участвовать в переходных матчах за сохранение прописки в элите украинского футбола. Согласно регламенту, место львовян в плей-офф получила "Александрия", которая завершила чемпионат на 15-й позиции и ранее вылетала напрямую.

Теперь "Александрия" сыграет стыковые матчи против киевского "Левого Берега" за право выступать в УПЛ сезона-2026/27.

Основатель клуба Григорий Козловский заявил, что проект не прекращает существование. Со следующего сезона взрослая команда "Руха" будет выступать во Второй лиге.

Также сообщается, что клуб сосредоточится на развитии детско-юношеской академии. Для академии планируется ребрендинг и сотрудничество с львовскими "Карпатами" для подготовки и продвижения молодых футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионат Украины сезона-2025/26 в Премьер-лиге завершился 24 мая после матчей заключительного 30-го тура. "Шахтер" завершил сезон на первом месте с 72 очками. Вторую позицию занял ЛНЗ, набравший 60 баллов, а житомирское "Полесье" с 59 очками стало бронзовым призером. Киевское "Динамо" финишировало четвертым и сыграет в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

