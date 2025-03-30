Украинский голкипер 'Реала' угодил в скандал в Испании после того, что сделал во время интервью. Видео

Андрей Лунин оказался в центре скандала после высказывания о судействе в матче "Реала". Украинский вратарь мадридцев заявил, что его команда должна побеждать "без посторонней помощи", а затем уточнил, что его слова могли неправильно понять из-за языкового барьера.

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"Реал" обыграл "Леганес" (3:2) в 29-м туре Ла Лиги, но судейство Пабло Гонсалеса Фуэртеса вызвало споры. После игры Лунин сказал: "Я не хочу обсуждать судей, но мы должны выигрывать без посторонней помощи. Нужно побеждать так, чтобы не ввязываться в судейскую тему".

После это испанские болельщики завалили украинца язвительными комментариями.

"Ха-ха..Даже Лунин про это признался. Теперь владелец "Реала" его продаст в следующем сезоне", "Скоро Лунин завит, что его не так поняли", - пишут юзеры.

В результате спустя несколько часов Андрей действительно выступил с объяснением в Instagram: "Пытаться воспользоваться тем, что я не очень хорошо говорю по-испански, неправильно. Но я постараюсь стать лучше". Также он подчеркнул, что победа "Реала" была заслуженной.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мадридский "Реал" добыл волевую победу над "Леганесом" в 29-м туре чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти в первом тайме пропустили дважды с интервалом в несколько минут.

После игры в центре внимания оказался украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фанаты команды не стали винить нашего соотечественника, а наоборот – выразили ему поддержку.

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