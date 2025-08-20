Бывший полузащитник "Шахтёра" Александр Роспутько продолжит карьеру в России, присоединившись к "Чайке" Песчанокопское, выступающей во втором по силе дивизионе страны. На сайте турнира футболист числится с 11 августа под 8-м номером. Там же указано, что у него российское гражданство.

По данным Transfermarkt, переход Роспутько состоялся 15 августа после почти двухлетнего перерыва в карьере, а контракт рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент опорный хавбек ещё не провёл ни одного матча за "Чайку", и остаётся неизвестным, когда он дебютирует в новом клубе.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября 2023 года полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.

Позже отец игрока подтвердил, что его сын сбежал в Россию и что его сын был намерен добиваться получения гражданства террористического государства.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин тогда выразил уверенность, что беглецу может грозить ответственность за нарушение контракта с донецким клубом. По мнению Скоропашкина, порядок штрафа обычно предусмотрен самим договором и может исчисляться семизначительными цифрами.

Позже донецкий "Шахтер" разорвал контракт с перебежчиком.

