Украинский футболист и тренер умер прямо на поле в 22 года

В Арцизской громаде Одесской области произошла трагедия — во время матча внезапно умер 22-летний футболист Станислав Деде. Молодой спортсмен играл в составе команды, когда ему резко стало плохо прямо на поле.

Станислав был воспитанником местного футбола, выступал за ФК "Буджак" и тренировал младшую группу в ДЮСШ. Его знали как энергичного и искреннего человека, который полностью отдавал себя спорту и умел вдохновлять других.

О смерти футболиста сообщил глава Арцизской громады Сергей Парпуланский, назвав потерю "невимовною трагедією для всієї спортивної родини". Он выразил глубокие соболезнования семье и близким спортсмена.

Станиславу Деде было всего 22 года. Коллеги и друзья запомнили его улыбку, доброту и преданность футболу.

