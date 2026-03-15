Украинский футболист дал 'самое странное' послематчевое интервью в истории УПЛ. Видео

Полузащитник "Алексанрии" Денис Шостак дал краткий комментарий в эфире "УПЛ ТБ". Футболист ответил "не знаю" на большинство вопросов журналиста и фактически завершил разговор одной короткой фразой. В соцсетях болельщики уже успели окрестить это интервью "самым странным" в истории Премьер-лиги.

Матч 20-го тура чемпионата Украины завершился поражением "Александрии" от ЛНЗ со счетом 0:2. После поединка 23-летнему полтавчанину задали несколько вопросов о причинах поражения и о ходе встречи. На вопрос, с чем связан результат матча, полузащитник коротко ответил, что он "не знает". Такой же ответ прозвучал и на вопрос, почему соперник реализовал свои моменты, а его команда нет.

Журналист также напомнил о моменте во втором тайме, когда Шостак пробивал по воротам. Футболист уточнил, что в эпизоде просто целился "в сторону ворот".

Еще один вопрос касался разговора в раздевалке после финального свистка и слов главного тренера Кирилла Нестеренко. На это полузащитник вновь ответил, что "не знает".

В завершение интервью журналист уточнил, что именно знает игрок. Шостак ответил одной фразой: "Ничего".

