Украинский фигурист, отобравшийся на ОИ, отказался выступать и снялся с турнира в Грузии

Украинский фигурист Кирилл Марсак не смог завершить участие в этапе международной серии Challenger, который проходил в грузинской столице. 21-летний уроженец Херсона снялся с этапа в Тбилиси из-за проблем со здоровьем.

9 октября спортсмен выступил в короткой программе и занял 11-е место, получив 68,79 балла. Однако на следующий день, когда должен был выйти на лед с произвольной программой, Марсак принял решение сняться с соревнований.

В комментарии для Суспільне Спорт фигурист объяснил, что почувствовал недомогание и был госпитализирован с подозрением на аппендицит. После обследования диагноз не подтвердился, но спортсмен решил не рисковать здоровьем и завершил участие досрочно.

Этап в Тбилиси стал для Марсака вторым в текущем сезоне. Ранее он выступал на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, где занял 10-е место с суммой 223,20 балла.

Кроме того, грузинский Challenger стал для украинца первым стартом после того, как он завоевал единственную для Украины лицензию в фигурном катании на зимнюю Олимпиаду-2026. Это произошло на отборочном турнире в Пекине, где Марсак стал четвёртым.

На Trialeti Trophy в Тбилиси Украину также представляли Зоя Ларсон и Андрей Капран в танцах на льду — дуэт занял седьмое место, набрав 161,77 балла по итогам ритмического и произвольного танцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября фигуристы Ирина Пидгайна и Артём Коваль стали первым украинским дуэтом в танцах на льду, выигравшим четыре этапа юниорского Гран-при. Своё историческое достижение они оформили победой в польском Гданьске.

