Украинские фигуристы с историческим рекордом выиграли 'золото' на турнире в Польще. Видео

Фигуристы Ирина Пидгайна и Артём Коваль стали первым украинским дуэтом в танцах на льду, выигравшим четыре этапа юниорского Гран-при. Своё историческое достижение они оформили победой в польском Гданьске.

Видео дня

В ритмическом танце украинцы показали лучший результат сезона — 65,69 балла, а в произвольной программе удержали лидерство, опередив канадский дуэт Лайла Вейллон — Александр Брендис всего на 0,6 балла.

В сумме Пидгайна и Коваль набрали 164,13 балла, что принесло им первое место. Канадцы завершили турнир с результатом 161,44, а тройку призёров замкнули итальянцы Арианна Солдати и Николас Тальябью (144,18).

Для украинской пары эта награда стала уже пятой на этапах юниорского Гран-при и четвёртой "золотой". Они превзошли достижение всех предыдущих танцевальных дуэтов Украины, ведь до этого ни одна пара не выигрывала более трёх этапов.

Кроме того, Пидгайна и Коваль стали первым за 24 года украинским дуэтом, которому удалось одержать две победы в одном сезоне — последний раз подобное удавалось Алле Бекназаровой и Юрию Кочеженко в сезоне-2000/01.

Ирина и Артём оформили путёвку в финал юниорского Гран-при. Для них это будет уже второе выступление на итоговом турнире: в прошлом сезоне они дебютировали и остановились в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Теперь же украинский дуэт стал первым за 14 лет, кому удалось дважды подряд квалифицироваться в финал соревнований в танцах на льду.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа Пидгайна и Коваль выиграл этап юниорского Гран-при в столице Турции. Победа в Анкаре стала особенной: пара оформила третье "золото" в своей карьере и впервые в истории украинских танцев на льду довела количество титулов до трёх в разных сезонах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!