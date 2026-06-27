Украинский чемпион мира по прыжкам в высоту с мировым рекордом сезона выиграл престижный турнир. Видео

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем Мемориала Лонского в Бердичеве. Чемпион мира в помещении преодолел планку на высоте 2,33 метра и показал лучший результат сезона в мире. 24-летний уроженец Кропивницкого превзошел мировой ориентир сезона, который с февраля принадлежал чеху Яну Штефеле и составлял 2,32 м.

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После того как победа на турнире была обеспечена, Дорощук попытался преодолеть высоту 2,35 м, однако все его попытки оказались неудачными. Второе место на Мемориале Лонского занял Дмитрий Никитин с результатом 2,24 м. Бронзовым призером стал Вадим Кравчук, преодолевший планку на высоте 2,21 м.

В нынешнем летнем сезоне на открытом воздухе высоту 2,30 м и выше также преодолевали британец Кимани Джек (2,31 м), украинец Роман Петрук (2,30 м), ямаец Ромейн Бекфорд (2,30 м) и немец Тобиас Потье (2,30 м).

Личный рекорд Дорощука составляет 2,34 м. Этот результат он показал 8 марта 2025 года в финале чемпионата Европы в помещении в нидерландском Апелдорне, где завоевал золотую медаль.

Ранее в 2026 году Олег завоевал "золото" чемпионата мира в помещении, показав результат 2,30 м.

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