Чемпионский бой знаменитого украинского боксера отменен

Известный украинский боксер Сергей Богачук (23-1, 23 КО) не сможет провести поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Бой 28-летнего уроженца Винницы против Себастьян Фундора (20-1-1, 13 КО) отменен.

Встреча должна была состоятся 30 марта в Лас-Вегасе, однако Фундора принял решение заменить Кита Турмана (30-1, 22 КО) в бою против чемпиона WBO Темофея Цзю (24-0, 17 КО). Новый соперник украинца неизвестен.

Богачук у себя в Twitter уже отреагировал на это решение своего соперника, заявив, что готов провести 30 марта поединок с кем угодно.

Как сообщал OBOZ.UA, Богачук в июле прошлого года добыл эффектную победу в Санта-Инесе (Калифорния, США) и защитил свой титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе. Поединок против Патрика Аллоти (42-5, 32 КО) из Ганы оказался очень скоротечным.

Богачук в 2022-м в американском Монтебелло эффектно разобрался с боксером из США Аароном Коули (16-4-1, 7 КО).

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