Украинский боксер одним ударом отправил соперника в нокдаун и проиграл. Видео

В Закопане (Польша) в суперсреднем весе (до 76,2 кг) украинский боксер Андрей Великовский (21-4-2, 14 КО) потерпел обидное поражение от кубинского проспекта Ихосвани Рафаэля Гарсии (15-0, 10 КО). 8-раундовий бой прошёл всю дистанцию, и судьи отдали победу Гарсии единогласным решением со счётом 76-75, 77-74 и 78-73.

Поединок получился напряжённым и конкурентным. Во втором раунде 31-летний уроженец Мариуполя сумел потрясти фаворита и отправил его в нокдаун, однако не успел воспользоваться моментом для добивания.

Гарсия быстро восстановился и затем сам взял контроль над боем, нанеся ощутимые повреждения украинцу. Отмечается, что в углу Великовского отсутствовал катмен, что осложнило восстановление между раундами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Великовский (21-2-2, 14 KO) добыл эффектную победу над Каталином Параскивяну (21-2, 7 КО) из Румынии. 10-раундовый поединок в немецком Эрдинге завершился досрочно.

