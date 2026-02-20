Украинский биатлонист со словами 'ловить очень трудно' описал последнюю гонку на Олимпиаде-2026

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что во время гонки с массовым стартом на Олимпийских играх 2026 года в Милане столкнулся с тяжелейшими погодными условиями. По словам нашего спортсмена, во время стрельбы участников соревнований преследовал сильный порывистый ветер.

Об этом Пидручный заявил в интервью "Суспильне Спорт". 34-летний биатлонист подчеркнул, что, вероятно, допустил некоторые ошибки уже на первом огневом рубеже, когда не сделал поправку на ветер, однако затем это же решение наоборот принесло ему чистую стрельбу.

"Вообще сегодня тяжелые погодные условия на стрельбище. Ветер очень часто меняется: то слабее, то сильнее, и с одной стороны, и с другой. Уже на пристрелке было трудно пристреляться, потому что он постоянно меняется и сила ветра меняется. Ловить этот момент во время выстрелов очень трудно. Где-то на первой стойке немножко изменение ветра пошло, и я, возможно, не отреагировал так, как надо было – два габарита не закрылись. Хотя на вторую лежку пришел, поправки не делал, и уже был "ноль". Немножко обидно было за эти два промаха", – сказал Пидручный.

Отметим, что украинский биатлонист завершил гонку на 17-й строчке. А его партнер по команде Виталий Мандзын сумел войти в топ-10 масс-старта. Для наших ребят это было последнее выступление в Милане-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, момент со сборной Украины по биатлоне во время одной из эстафетных гонок стал вирусным в сети.

