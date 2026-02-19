Случившееся со сборной Украины по биатлону в женской эстафете собрало 6.6 млн просмотров за сутки. Видео

Во время женской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место сборная Украины по биатлону едва не была снята с гонки, но смогла завершить дистанцию благодаря действиям француженки Жюли Симон. Клип с этим эпизодом за сутки собрал более 6.6 млн просмотров.

Видео дня

На последнем, четвертом этапе эстафеты Меркушину могли обогнать на круг, что автоматически сняло бы команду Украины с соревнований. Француженка Симон, лидировавшая в гонке, догнала Александру, но в критический момент притормозила, позволив украинке завершить круг и финишировать.

Официальный аккаунт Международного союза биатлонистов в TikTok опубликовал этот момент с подписью: "Биатлон: честная игра в лучшем виде".

Как сообщал OBOZ.UA, в той гонке женская сборная Украины по биатлону установила антирекорд, заняв 17-е место – худший результат в истории команды на этих соревнованиях. До этого самым низким результатом были 15-е места в Рупольдинге (2018/19) и Контиолахти (2022/23).

Украина выступила в составе Христина Дмитренко, Юлия Джима, Олена Городна и Александра Меркушина.

