Украинский биатлонист после того, что произошло с ним в спринте на Олимпиаде, заявил о катастрофическом проигрыше

Украинский биатлонист Антон Дудченко эмоционально отреагировал на результаты спринтерской гонки на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Наш соотечественник финишировал третьим с конца и назвал это абсолютной катастрофой, но не смог объяснить причин такого падения.

Об этом Дудченко заявил в комментарии "Суспильному Спорт". По словам 29-летнего биатлониста из Сумской области, во время спринта у него вообще ничего не получилась, а подсказки тренеров не получилось воплотить в жизнь, что и привело к такому итогу второй гонки на турнире.

"Если честно – не знаю, как оценить эти гонки, этот сезон. Это разочарование. Вообще не могу ничего сделать по дистанции. Катастрофа – не знаю, о чем говорить. Проигрыш – катастрофический, на рубежах с промахами. Не знаю, как назвать эту гонку, надо садиться и обсуждать подготовку. Если планируем бегать в дальнейшем – хотя бы понять в чем причина и что сделали не так. Вроде летом все прошло хорошо, выполнил весь план без болезней. Надеялся, что сезон будет хороший, прошлый сезон был одним из лучших, был оптимизм. Но вот началась зима, болезни, болезни, болезни – вообще не могу выйти из этого состояния", – пожаловался Дудченко.

Отметим, что лучший украинец в спринте Виталий Мандзын отметил невероятную готовность лидеров сезона, которые не оставляют шансов в борьбе за медали.

