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Украинский арбитр получил назначение на матч Суперкубка УЕФА

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Украинский арбитр получил назначение на матч Суперкубка УЕФА

Украинский футбольный арбитр Николай Балакин будет работать на матче Суперкубка УЕФА, в котором определится обладатель первого евротрофея нового международного сезона. Наш соотечественник получил назначение в качестве четвертого рефери поединка "Реала" и "Аталанты".

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Балакин будет одним из семи арбитров, которые будут обслуживать поединок 14 августа. Главным рефери поединка в Варшаве назначен Сандро Шерер из Швейцарии Ему будут помогать соотечественники на линиях Стефан де Алмейда и Йонас Эрни.

Украинский арбитр получил назначение на матч Суперкубка УЕФА
Украинский арбитр получил назначение на матч Суперкубка УЕФА

За работой системы видеоповторов (VAR) будет следить немец Бастиан Данкерт, которому будут ассистировать Кристиан Дингерт из Германии и Федайи Сан из Швейцарии.

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Для Балакина это очередное знаковое назначение. В ноябре минувшего года он стал первым за 25 лет украинцем, которого назначили на матч группового турнира Лиги чемпионов. Он отработал главным судьей на поединке "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" (0:0). Затем он стал первыми в истории представителями нашей страны на этапе плей-офф Лиги конференций. Летом 35-летний киевлянин работал четвертым рефери на нескольких поединках Евро-2024.

Украинский арбитр получил назначение на матч Суперкубка УЕФА

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин в случае отказа от ухода из мадридского "Реала" не будет выходить на матчи в испанском первенстве и Лиге чемпионов.

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