Украинский арбитр получил назначение на матч Суперкубка УЕФА

Украинский футбольный арбитр Николай Балакин будет работать на матче Суперкубка УЕФА, в котором определится обладатель первого евротрофея нового международного сезона. Наш соотечественник получил назначение в качестве четвертого рефери поединка "Реала" и "Аталанты".

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Балакин будет одним из семи арбитров, которые будут обслуживать поединок 14 августа. Главным рефери поединка в Варшаве назначен Сандро Шерер из Швейцарии Ему будут помогать соотечественники на линиях Стефан де Алмейда и Йонас Эрни.

За работой системы видеоповторов (VAR) будет следить немец Бастиан Данкерт, которому будут ассистировать Кристиан Дингерт из Германии и Федайи Сан из Швейцарии.

Для Балакина это очередное знаковое назначение. В ноябре минувшего года он стал первым за 25 лет украинцем, которого назначили на матч группового турнира Лиги чемпионов. Он отработал главным судьей на поединке "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" (0:0). Затем он стал первыми в истории представителями нашей страны на этапе плей-офф Лиги конференций. Летом 35-летний киевлянин работал четвертым рефери на нескольких поединках Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин в случае отказа от ухода из мадридского "Реала" не будет выходить на матчи в испанском первенстве и Лиге чемпионов.

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