Украинский арбитр получил назначение на матч Евро-2024

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч финальной части чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии. 35-летний киевлянин будет работать на поединке второго тура в группе С, в котором сборная Англии 20 июня сыграет с Данией.

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Наш соотечественник будет исполнять обязанности четвертого арбитра. Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Это уже второе назначение Балакина на Евро-2024 – накануне он ассистировал Хесусу Хилю Мансано на игре Франции и Австрии.

Саму игру в поле будет обслуживать судьи из Португалии. Бригаду возглавляет Артур Диаш, помогать которому будут лайнсмены Паулу Соареш и Педру Рибейру.

На поединке также будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш. Интересно, что еще один украинец Александр Беркут заявлен на этот поединок резервным лайнсменом.

Отметим, что Балакин и Беркут в нынешнем сезоне стали первыми за 25 лет украинцами которых назначили на матч группового турнира Лиги чемпионов. Они отработали на поединке "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" (0:0). Затем они стали первыми в истории представителями нашей страны на этапе плей-офф Лиги конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, опубликована удручающая статистика сборной Украины на чемпионатах Европы по футболу.

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