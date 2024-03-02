Украинский англичанин феерично дебютировал за 'Манчестер Юнайтед', забив 'бильярдный' гол в первом же матче. Видео

Этнический украинец с английским паспортом Захери Бауманн отметился голом в первом же матче за "Манчестер Юнайтед" U-21. 17-летний футболист родился и вырос в Болтоне, куда его родители в свое время переехали из Коломыи на Ивано-Франковщине.

Центральный полузащитник с украинскими корнями вышел в стартовом составе и на 31-й минуте сравнял счет (1:1) в поединке 15-го тура АПЛ-2 против ровесников из "Дерби". Бауман откликнулся на передачу с лицевой линии и одним ударом в касание, словно в лузу, отправил мяч точно в угол ворот.

Этот гол не спас МЮ от разгрома. Встреча в итоге закончилась со счетом 4:2 в пользу "Дерби".

Отметим, что Зак (как его называют в Англии) за два сезона успел провести 15 матчей в команде "Манчестер Юнайтед" разных возрастов. До этого поединка в его активе был лишь один забитый мяч в АПЛ U-18.

Месяц назад появилась информация, что Бауманн хочет играть за сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад сын президента Украинской футбольной ассоциации (УАФ) Андрея Шевченко провел великолепный матч в Кубке Лиги профессионального развития против "Бернли". Кристиан Шевченко своими действиями вывел молодежную команду "Уотфорда" в финал.

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