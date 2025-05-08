Украинские гимнастки-предательницы сбежали в Россию, завоевав для РФ чемпионство. Их допустили к международным турнирам в составе российской сборной

Украинская федерация гимнастики (УФГ) направила официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием отменить нейтральный статус (AIN), присвоенный Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой — спортсменкам из оккупированных Россией регионов Украины. В письме подчеркивается, что нарушение принципов нейтралитета вредит репутации FIG и наносит моральную травму украинскому обществу.

Видео дня

17-летние Чумакова и 11-летняя Иванова родились в Донецке, после оккупации России стали выступать за сборные РФ разных возрастов. Чумакова в 2024 году выиграла Кубок России в личном многоборье. Викторию российские журналисты поспешили сделать москвичкой.

Иванова является призеркой и победительницей множества региональных российских турниров по художественной гимнастике.

Федерация гимнастики Украины потребовала более четкого и прозрачного определения критериев нейтрального статуса для каждой ситуации, чтобы избежать подобных решений в будущем. Кроме того, УФГ призвала FIG немедленно отреагировать на тенденцию смены гражданства среди молодых украинских гимнастов, которая, по мнению украинской стороны, нередко происходит под давлением и в условиях войны.

Украинская сторона подчеркнула, что полномасштабное вторжение России создало тяжелые условия для спортсменов, и эта уязвимость используется представителями других стран в целях получения спортивной выгоды. Федерация призвала FIG не допустить превращения войны в Украине в инструмент для манипуляций или нечестной конкуренции.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что перед стартом Олимпиады-2024 в Париже, Россия отказалась от участия в Играх и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

23 марта появилась информация, что российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине должны были принять участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, были заявлены семь россиян и шесть украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!