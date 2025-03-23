Украина и Россия вместе впервые с 2022-го выступят на одном турнире. Названа федерация, которая это допустила

Российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине примут участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, заявлены семь россиян и шесть украинцев.

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В списке участников представители России, выступающие в нейтральном статусе: Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Алена Глотова и Злата Осокина. Украину на турнире представят шесть гимнастов – Назар Чепурный, Владимир Костюк, Олег Верняев, Владислав Грико, Полина Дьяченко и Диана Лобок.

Последний раз гимнасты из двух стран соревновались друг с другом в начале марта 2022 года на этапе Кубка мира, который также проходил в столице Катара. После этого Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой.

В 2024 году FIG изменила свою позицию и разрешила допуск спортсменов из России и Беларуси при условии соблюдения требований нейтрального статуса. Теперь они могут участвовать в соревнованиях без национальной символики, гимнов и флагов. Этап Кубка мира в Дохе станет одним из первых крупных турниров, где российские и украинские гимнасты снова окажутся в одной стартовой заявке.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта 2022-го на этапе Кубка мира в Катаре российский гимнаст Иван Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину. Литеру Куляк наклеил на форму.

После этого Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении него дисциплинарное дело. Позже Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Ивана на год

При этом победу в столице Катаре добыл украинский гимнаст Илья Ковтун. Он набрал 15,166 очков.

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