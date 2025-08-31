Украина завоевала историческое 'золото' на Гран-при по фигурному катанию в Турции. Видео проката и гимна на церемонии награждения

Украинский дуэт Ирина Пидгайна и Артем Коваль выиграл этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который состоялся в столице Турции. Победа в Анкаре стала особенной: пара оформила третье "золото" в своей карьере и впервые в истории украинских танцев на льду довела количество титулов до трёх в разных сезонах.

Видео дня

На льду в Турции Пидгайна и Коваль сразу обозначили лидерство: в ритмическом танце они единственные преодолели планку в 60 баллов (63.08).

В произвольной программе преимущество над канадцами Чарли Андерсоном и Кейденом Доусоном оказалось минимальным — 92.06 против 91.14, однако суммарный результат 155.14 балла принёс украинцам заслуженное первое место.

"Серебро" досталось канадцам, а "бронзу" увезла французская пара Лия Йенн и Луи Варескон.

Пидгайна и Коваль стали первым национальным дуэтом, который собрал три "золота" юниорской серии в танцах на льду.

До них подобное удавалось лишь отдельным украинским фигуристам в парах с разными партнёрами.

После церемонии Ирина Пидгайна призналась, что эта награда имеет для неё особое значение:

"Сейчас мы чувствуем давление прежде всего из-за желания быть на вершине. Нужно постоянно бороться и проходить через трудности. После чемпионата мира в Дебрецене у меня была тяжёлая болезнь, поэтому я особенно счастлива вернуться на лёд и взять эту медаль", — сказала 16-летняя одесситка в интервью.

Следующий старт украинского дуэта — этап юниорского Гран-при в Гданьске, где они попробуют продолжить золотую серию.

