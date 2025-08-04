Свитолина разгромила финалистку Wimbledon на супертурнире в Канаде с призовым фондом $5 млн. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в блестящем стиле вышла в четвертьфинал супертурнира в канадском Монреале с призовым фондом 5,1 миллионов долларов. Наша соотечественница добилась этого права после разгромной победы над девятой ракеткой мира и финалисткой Wimbledon-2025 Амандой Анисимовой – 6:4, 6:1.

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Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. За это время украинка четыре раза подала навылет, реализовала четыре из семи брейкпоинтов и совершила три двойные ошибки.

В следующем круге Свитолина сыграет с опытной японкой Наоми Осакой. Теннисистки встречались друг с другом семь раз, причем все поединке прошли на хардовом покрытии, которое задействовано и в Монреале.

Элина трижды побеждала свою будущую соперницу. При этом две последние встречи остались за Осакой, в том числе в минувшем году на турнире в Майами (6:2, 7:6).

Для Свитолиной лучшим результатом турнира в Монреале в карьере является полуфинал 2018 года. В нынешнем розыгрыше украинская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина уничтожила россиянку Анну Калинскую в 1/8 финала турнира в Монреале.

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