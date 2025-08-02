Свитолина за 55 хвилин унизительно разгромила российскую теннисистку. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) уверенно пробилась в четвёртый круг престижного турнира WTA 1000 в канадском Монреале. Поединок против пятой ракетки России Анной Калинской (№31 WTA) завершился разгромом – 6:1, 6:1.

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Матч продлился всего 55 минут. 30-летняя одесситка доминировала с первых розыгрышей: подала восемь эйсов, сделала пять брейков и не позволила сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта.

Это была уже третья очная встреча между теннисистками и третья победа Свитолиной, включая недавний матч в Дубае.

Таким образом, Элина впервые с 2018 года вышла в четвёртый круг в Монреале.

В 1/8 финала соперницей нашей соотечественницы станет седьмая ракетка мира и финалистка Уимблдона Аманда Анисимова. Последний раз спортсменки играли между собой в 2021 году, и тогда Свитолина выиграла три из четырёх встреч.

Напомним, что в третьем круге Свитолина одолела Камиллу Рахимову, уступив ей четыре гейма подряд в первом сете, но затем собралась и довела матч до победы — 7:5, 6:2.

Напомним, что Элина приобрела квартиру в Киеве. По ее словам, решение о покупке было продуманным, поскольку в будущем планирует проводить больше времени на родине.

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