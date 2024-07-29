Первая ракетка Украины вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024, выбив хозяйку турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий раунд Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Первая ракетка страны добилась этого права благодаря триумфу в поединке против хозяйки кортов Клару Бюрель в двух сетах – 7:6, 6:2.

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Соперницы провели на корте чуть больше двух часов. За это время Костюк реализовала семи из десяти брейпоинтов, выиграла 39 активных розыгрыша, а также показала 70% попадания первой подачи. В свой пассив украинская теннисистка записала семь двойных и 37 невынужденных ошибок.

Для Костюк это вторая победа на олимпийском турнире. Накануне в стартовом матче она обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии.

Следующей соперницей украинки станет восьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции. Девушки трижды встречались друг с другом и дважды побеждала представительница Греции, однако последняя встреча завершилась успехом нашей соотечественницы.

Накануне украинка Даяна Ястремская перевернула матч Олимпиады-2024 и вышла во второй круг соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о нервном старте Олимпиады и танцы без дождевиков под ливнем.

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