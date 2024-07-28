'Не досыпали нам почву': первая ракетка Украины рассказала о нервном старте Олимпиады и танцы без дождевиков под ливнем

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр-2024, обыграв на корте "Ролан Гаррос" новозеландку Лулу Сан 6:4, 6:3. Хотя начало поединка получилось тяжелым для киевлянки, которая уступала 1:3 и не сразу поняла, как играть против оппонентки, ведь буквально за несколько дней до старта турнира у нее была другая соперница и произошла замена.

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В комментарии OBOZ.UA Костюк проанализировала свой первый матч на Олимпиадах и поделилась впечатлением от Игр, в частности, от дождливого открытия.

"Почему такое тяжелое начало матча? Факторов может быть миллион. Я об этом не задумывалась. Первый матч на почве после перерыва на траву. У нее был классный Уимблдон и, конечно, она вышла сегодня на какой-то уверенности. А я вообще не знала, как она играет. Поэтому где-то я немного понервничала, где-то она хорошо сыграла и получила преимущество. Но я рада, что смогла быстро вернуться в матч и завершить его в двух партиях", – объяснила Марта.

Также Костюк подтвердила слова Элины Свитолиной, ранее жаловавшейся на качество почвы на кортах "Ролан Гаррос", мол оно сильно отличается от того, к которому они привыкли на французском турнире Большого шлема.

"Мы с Элиной тренировались вместе. Поэтому у меня оно так же – очень много плохих отскоков. Даже не такого цвета почва. По телевизору можно заметить, что когда идет "Ролан Гаррос", то почва просто оранжево-красного цвета, а сейчас она такого грязно-розового. То есть совсем другое качество. Я думаю, что просто Международная федерация решила не досыпать дополнительно нам почву", – с улыбкой в конце ответила Марта.

"Но как есть. На самом деле не все так плохо. И я не сильно концентрируюсь на этом, потому что понимаю, что я ничего не могу изменить. Поэтому просто пытаюсь делать свою работу. Сильнее все равно повезет. Поэтому я не парюсь", – уверена.

Прокомментировала Костюк и дождливое открытие Олимпийских игр, когда под конец церемонии спортсмены были почти такими же промокшими, как и зрители.

"Я старалась максимально получать удовольствие. Потому что такое событие, наверное, случается раз в жизни. Ведь даже если я буду на следующей Олимпиаде, то могу либо не попасть на открытие, либо оно будет совсем другого формата, без дождя, без адреналина". . А когда пошел дождь, то мы уже понимали, что выхода у нас нет", – призналась спортсменка.

"У нас были спортсмены, которые пошли вниз и сидели там. Я решила получить от этого опыта по максимуму, что могла. И мы уже потом в конце сняли даже эти дождевики. Потому что уже не было никакой разницы. Мы там кричали, пели. Я получала большое удовольствие от всего. И надеюсь, что у меня будет возможность сыграть и на следующей Олимпиаду и снова попасть на открытие", – отметила украинка.

На наше замечание, что после награды Свитолиной в 2020 году хотелось бы медаль и в Париже, а желательно и не одну, Марта с улыбкой добавила: "Было бы хорошо, если бы и не одну".

А вообще, по словам Костюк, Олимпиада сильно отличается от других соревнований: "Это совершенно другой формат проведения. Совсем другая атмосфера. У нас даже раздевалки. Это даже ни с чем нельзя сравнивать. И я рада, что я здесь и имею возможность представлять Украину в столь сложное время".

"Я сделаю все возможное со своей стороны для медали. Это, конечно, будет невероятно знаковым для меня, для моей команды, для страны. И даже для моего будущего, для моей жизни. Я сделаю все возможное. И увидим, как будет", – уверила уставшая, но счастливая Марта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Свитолина с разгромной победы стартовала на Олимпиаде-2024.

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