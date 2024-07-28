Вторая ракетка Украины перевернула матч на Олимпиаде и добыла сложную победу, выиграв решающий сет 6:0. Видео

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA №26) с победы стартовала на Олимпиаде-2024 в Париже. 24-летняя одесситка в трех сетах расправилась с Лаурой Пигосси (WTA №110) из Бразилии – 6:3, 5:7, 0:6. Матч продлился два часа.

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Встреча началась в равной борьбе, где обе теннисистки по-очереди брали свои подачи до счета 3:3. Затем бразильянка взвинтила темп, вынудив украинку ошибаться. У Даяны никак не шла первая подача, она нервничала, проиграла две свои подачи, а затем и сет.

Похожий сценарий развивался и во второй партии. Ключевой момент случился при счете 5:5, когда Ястремская смогла со второго раза сделать брейк.

Пигосси не смогла оправится от психологического удара, после чего Ястремская повесила ей "баранку" в третьем сете. Для теннисистки из Украины это стало первой в карьере победой на Олимпийских играх.

В 1/16 финала Даяна сыграет с колумбийкой Камиллы Осорио (WTA №84).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее две других украинских теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина также преодолели 1/32 финала олимпийского турнира в Париже.

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