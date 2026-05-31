Украинская легкоатлетка с рекордом выиграла международный турнир, вернувшись после родов

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала победительницей международного турнира Mityng Gwiazd na Rynku в польском Белостоке. Бронзовый призер Олимпийских игр установила новый рекорд соревнований и завоевала первое международное "золото" после возвращения из декретного отпуска.

Видео дня

На турнире, который состоялся 31 мая, Геращенко уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,96 м. Победную высоту украинка преодолела с первой попытки, обновив рекорд турнира.

После того как первое место было гарантировано, Геращенко решила штурмовать планку на высоте 1,98 м. После двух неудачных попыток она перенесла планку на 2,01 м, но так и не смогла установить личный рекорд.

Второе место заняла представительница Финляндии Элла Юннила, показавшая результат 1,91 м. Третьей стала спортсменка из Казахстана Кристина Овчинникова, преодолевшая 1,88 м.

Для Геращенко эта победа стала первым международным "золотом" после возвращения в сектор прыжков в высоту после рождения ребенка. К старту в Белостоке украинка подошла в хорошей форме: всего несколько дней назад, 26 мая, она завоевала "серебро" этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, прыгнув на 1,97 м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!