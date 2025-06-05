Украинская легкоатлетка-красавица стала чемпионкой престижного турнира в Хорватии

Прославленная украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту на турнире Korzo Jump 2025, который прошёл в хорватском Вараждине. Для нее это стала второй победой на международной арене в летнем сезоне.

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В турнире приняли участие пять прыгунов, включая чемпионку мира U20 в семиборье Яну Кошчак, многократную чемпионку Сербии Зорану Буквич и двукратную чемпионку Хорватии Сару Ашчич. Чумаченко начала выступление с высоты 1.70 м, которую преодолела с первой попытки, затем так же уверенно взяла 1.75 м.

Конкуренция усилилась на отметке 1.78 м, но только украинка и сербка Йована Делич справились с этой высотой. Победу Чумаченко принес успешный прыжок на 1.81 м — ни одной из соперниц этот результат не покорился.

Позднее украинка попыталась установить личный рекорд сезона на открытом воздухе, попытавшись взять высоту 1.86 м, но три попытки оказались неудачными.

Ранее в этом сезоне Чумаченко уже побеждала на турнире в Лимасоле и завоевала "серебро" на Мемориале Йозефа Одложила в Праге. Её личный рекорд — 1.94 м, установлен на Универсиаде-2019 в Неаполе, где она стала чемпионкой. В нынешнем сезоне лучший результат — 1.87 м в помещении на чемпионате Украины, где она заняла третье место.

Отметим, что Чумаченко является одной из красивейших легкоатлеток Украины. 30-летняя уроженка Николаева несколько раз разрывала Instagram своими пляжными фотографиями.

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