Украинская 'лаки-лузер' сенсационно выбила титулованную россиянку с Roland Garros. Нашу теннисистку проводили с корта аплодисментами. Видео

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA №81) одержала вторую подряд победу на Roland Garros–2025, уверенно обыграв в двух сетах "нейтральную" россиянку Анастасию Потапову (WTA №37). Поединок второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису завершился со счетом 7:6(7:4), 6:2.

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Стародубцева попала в основную сетку как лаки-лузер и начала турнир с волевой победы над немкой Тамарой Корпач. Во втором круге ей противостояла победительница юниорского Wimbleon-2016 и обладательница трех титулов WTA.

Первый сет получился напряженным: после серии обменов брейками дело дошло до тайбрейка, где украинка проявила характер — при счете 1:3 она взяла шесть из семи розыгрышей и выиграла партию 7:6. Во втором сете Юлия захватила инициативу и быстро повела 3:0. Потапова сумела сократить отставание, но при счете 5:2 Стародубцева подала на матч и реализовала первый матчбол.

Зрители по достоинству оценили выступление нашей соотечественницы, проводив ее с корта аплодисментами.

Победа позволила 25-летней уроженке Каховки впервые в карьере выйти в третий круг турнира Большого шлема. Следующей соперницей Юлии станет четвертая сеяная итальянка Жасмин Паолини, действующая финалистка Roland Garros. Начало встречи 30 мая в 12:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Стародубцева после своего феноменального успеха в первом круге, произвела настоящий фурор своей красотой.