Главная сенсация Roland Garros. Как выглядит 25-летняя украинка, покорившая Париж своей красотой. Фото

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA №81) 27 мая сотворила сенсацию на Открытом чемпионате Франции по теннису. 25-летняя уроженка Херсонщины, прошедшая в основную сетку Roland Garros как "лаки-лузер", обыграла немецкую теннисистку Тамару Корпач (2:6, 6:1, 6:4) и впервые в карьере вышла во второй раунд турнира.

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Матч начался неудачно для украинской спортсменки: в первом сете она взяла всего два гейма на своей подаче. Однако во второй партии Стародубцева полностью перевернула ход игры — оформила четыре брейка и уверенно сравняла счёт.

Решающая третья партия прошла в напряжённой борьбе. После обмена брейками судьба встречи решалась в десятом гейме на подаче Корпач. Проигрывая 0:30, Юлия выдала камбэк и с первого матчбола оформила победу, которая стала самой громкой неожиданностью первого круга.

Во втором круге Стародубцева сыграет с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Потаповой. Начало 28 мая в 14:00 по киевскому времени.

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Для справки: Юлия Стародубцева родилась в Каховке (Херсонская область). Начала играть в теннис с 10 лет, выигрывала чемпионаты Украины в одиночном, парном разрядах и миксте.

В 2016 году стала чемпионкой Украины среди взрослых, после чего приостановила профессиональную карьеру и поступила в университет в США.

С 2017 по 2022 год выступала за команду университета Олд Доминион. До 2024 года играла в основном на турнирах ITF, выиграв 4 титула в одиночке и 3 в паре.

В 2022 году, во время начала войны, находилась в США. Помогла младшей сестре переехать из Каховки, мать уехала в Ирландию.

С 2023 года Юлия начала успешнее выступать: выиграла турнир в Далласе, дебютировала в основной сетке Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open, проходя туда через квалификацию.

В сентябре 2024 года дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Пекине — это стало одним из её главных достижений.

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