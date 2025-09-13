Украинская красавица стала абсолютной чемпионкой Кубка мира по бодибилдингу в Мадриде. Фото

Украинская спортсменка Катерина Шипунова произвела настоящий фурор на Кубке мира по бодибилдингу в Мадриде. Киевлянка под руководством тренера Александра Сиренко победила в категории бодифитнес среди женщин выше 168 см, а также став абсолютной чемпионкой.

Это не первый успех Шипуновой на международной арене. В ноябре 2024-го Екатерина стала победительницей IFBB Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в испанской Санта-Сусанне.

При этом всего за три недели до соревнований Катерина смело сменила категорию с "бикини" на "бодифитнес", что поначалу казалось рискованным шагом. В Instagram она призналась, что слова тренера после турнира "Arnold Classic" убедили её попробовать себя в новой категории, иначе выступление на сцене было бы невозможно.

